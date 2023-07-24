Под Новосибирском экс-замглавы района оштрафовали за некачественное жилье для сирот

Бывший замглавы Здвинского района ввел в эксплуатацию непригодный для жилья дом. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Барабинский районный суд Новосибирской области оштрафовал бывшего замглавы Здвинского района — чиновник ввел в эксплуатацию непригодный для жилья дом. Квартиры в нем предназначались сиротам.

— В октябре 2022 года подсудимый ввел в эксплуатацию трехквартирный жилой дом, предназначавшийся детям-сиротам. В здании не работали системы отопления, искусственного освещения, вентиляции и водоотведения. Сотрудники администрации об этом знали, — сообщили в региональном следственном управлении.

Подсудимого признали виновным по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение интересов государства. Бывший чиновник полностью признал вину — ему назначили штраф.

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