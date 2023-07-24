В Новосибирске потушили деревянный барак в Первомайском районе

Пожарные справились с огнем за 45 минут. Фото: Моя Первомайка / ГУ МЧС по НСО.

Новосибирские спасатели потушили пожар в двухэтажном деревянном бараке. Из-за сильного огня у здания рухнула кровля. Известно, что многоквартирный дом был заброшен.

— В 18:47 пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Площадь пожара уточняется. В настоящий момент продолжается проливка и разбор обгоревших и рухнувших конструкций. На данный момент информация о пострадавших не поступала, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Для бесперебойной подачи воды к цистернам спасатели прокладывали 100-метровую магистральную линию от гидранта. На месте работали 25 человек и 7 пожарных машин. Крышу тушили с помощью автолестниц.

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