«Сгорела вся проводка и лампочки — в пыль»: в Новосибирской области в дом залетела шаровая молния

Шаровая молния залетела в дом в Усть-Тарском районе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В селе Яркуль Усть-Тарского района Новосибирской области в форточку залетела шаровая молния. Об этом рассказали местная жительница.
— Это было у знакомой в прошлые выходные. Шар метался по комнате и вылетел в розетку. Осталась дыра в стене, сгорела вся проводка и лампочки лопнули в пыль по всему дому, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Наталья Сталоверова.
Напомним, это не первый случай в Сибири. В Барнауле молния проникла в дом через металлическую вентиляционную трубу. И прошлась через стены так, что аж вырвала штукатурку, прорвав обои. Заодно сожгла три телевизора, роутер и подпалила крышу.
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