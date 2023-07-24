Деревянный многоквартирный дом пылает в Новосибирске

На месте работают 25 спасателей. Фото: Новосибирск с Огоньком / Моя Первомайка.

Днем 24 июля загорелся двухэтажный барак по улице Героев Революции в Новосибирске. Кадры с места пожара опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с Огоньком» и группе во ВК «Моя Первомайка».

— Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание кровли заброшенного 2-х этажного барака. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова уже через 2 минуты после выезда, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как добавили спасатели позже, пожар локализовали за 35 минут. В здании обрушилась кровля.

— Для бесперебойной подачи воды к пожарным автоцистернам проложена магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 100 м. На месте сосредоточены силы в количестве 25 человек и 7 единиц техники. В том числе тушение возгорание осуществляется сверху при помощи автолестницы, — добавили в ведомстве.

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