В Новосибирске неизвестный раскидал возле многоквартирного дома останки животных

Местные гадают, части какого животного разбросаны под окнами. Фото: стоп-кадры видео Новосибирск с Огоньком.

Утром 24 июля жители дома по улице Серафимовича в Новосибирске увидели части тел животных под своим домом. Местные жалуются на противный запах. Ролик очевидцев опубликовали в телеграм-канале Новосибирск с Огоньком.

— У дома на улице Серафимовича нашли пакет с останками животных, кто их оставил — неизвестно, — указано в посте.

По предположению одного из комментаторов, останки похожи на говяжьи.

— Фу, воняет просто... А тут люди живут! — комментирует увиденное автор ролика.

— Дело рук чупакабры! — шутит новосибирец под публикацией телеграм-канала.

Ранее КП-Новосибирск писала: ветеринары успокаивают жителей деревни, которые поймали «чупакабру». Ветеринар прокомментировал фото чупакабры, убитой в Новосибирской области.

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