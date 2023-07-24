Поиграл в дразнилки и пожевал листочки: в новосибирском зоопарке малыш лемура сбежал из вольера

Маленький лемурчик сбежал из вольера - протиснувшись сквозь решетку. Фото: Анны Новиковой.

В новосибирском зоопарке из вольера сбежал маленький лемурчик. Малыш протиснулся между прутьями ограждения и пошел изучать окружающий мир. Его «путешествие» сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Сначала лемурчик попрыгал около ограды – подразнил сородичей. А потом, оглядевшись, решил забраться на близрастущие деревья. Он долго сидел на верхних ветках березы. Пробовал на зуб то один, то другой листрочек. Потом дотянулся до незрелых ягод рябины, но они ему не понравились: скривился и быстро выплюнул.

– Прогулка закончилась благополучно – он вернулся домой, в вольер, – рассказала сибирячка.

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