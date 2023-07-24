В Новосибирске вынесли приговор экс-замдиректора физматшколы за сбитого насмерть мальчика

Приговор Дмитрию Кожемякину в законную силу не вступил. Фото: Мария НОВИКОВА

В Советском районном суде Новосибирска 24 июля вынесли приговор бывшему замдиректора физматшколы. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

- Осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права управления транспортными средствами 2 года, - уточнили КП-Новосибирск в ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, трагедия произошла 8 июля 2021 года. Дмитрий Кожемякин за рулем Audi Q7 поворачивал направо с Морского проспекта на улицу Терешковой. У пешеходного перехода он притормозил, чтобы пропустить девочку с велосипедом. И когда тронулся – с тротуара прямо под колеса на самокате выкатился пятилетний мальчик. Мать шла следом, но не успела среагировать и спасти сына.

Кожемякина обвинили в грубом нарушении правил дорожного движения.

- Если бы мужчина действовал с должной внимательностью и предусмотрительностью, управляя источником повышенной опасности, то ребенок был бы жив, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Советского района Полина Зябчук.

Дело бывшего замдиректора ФМШ рассматривали в суде несколько раз. На первом заседании Дмитрию Кожемякину зачитали обвинительное заключение. Свою причастность к совершению преступления он полностью отрицал:

- Считаю, что ни одного пункта правил дорожного движения я не нарушил. Думаю, что причиной трагедии послужила невозможность своевременного обнаружения из-за высокой скорости пешехода, что, кстати, подтверждается соответствующей экспертизой, проведенной еще на стадии следствия, а также маленьким ростом пешехода, - пояснил он в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

Потерпевшим по делу признали отца погибшего мальчика: в суде он не присутствовал, по телефону сказал, что не настаивает на максимальном наказании для Кожемякина – мужчине грозило до пяти лет лишения свободы.

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