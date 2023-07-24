В Новосибирске машина с женщиной и ребенком свисла с обрыва

Спасатели МЧС эвакуировали людей и вытянули машину. Фото: ГУ МЧС по НСО.
В Дзержинском районе Новосибирска мама с ребенком оказались в ловушке — машина повисла над обрывом. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по региону.
— Нештатная ситуация произошла 20 июля по улице Дениса Давыдова. Сообщение о происшествии поступило в пожарную охрану в 17:57. Через шесть минут огнеборцы были на месте вызова. В этот момент автомобиль повис задней осью с дороги. Как выяснилось позже, женщина перепутала педали газа и тормоза. На заднем сидении находился ребенок, — пояснили в ведомстве.
Сначала из повисшей машины спасатели эвакуировали ребенка, а затем и женщину. Позже городские спасатели помогли вытянуть машину из обрыва. Все участники происшествия отделались сильным испугом.
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