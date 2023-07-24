В Новосибирской области абитуриентам вузов из многодетных семей выплатят по 11 тысяч рублей

Абитуриентов и дошколят из многодетных семей ждут выплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Абитуриентов и школьников из многодетных семей Новосибирской области ждут традиционные выплаты к новому учебному году. Все виды материальной помощи детям указаны на сайте Минтруда региона.

Так, если вчерашний школьник из многодетной семьи поступает в высшее учебное заведение, ему положена единовременная выплата в 11 тысяч рублей. Получить деньги могут родители или совершеннолетний из многодетной семьи не старше 23 лет.

Дошколятам из многодетных семей также окажут помощь при поступлении в 1 класс. По 5500 тысяч рублей получит каждый ребенок, идущий в школу. Ежегодно один из опекунов многодетной семьи получает по 330 рублей на канцелярские принадлежности и 2200 на форму.

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