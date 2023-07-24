Андрей Травников предложил кандидатов в сенаторы

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Также в список кандидатов в Совет Федерации вошли главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова и вице-спикер областного Законодательного собрания Андрей Панферов. Кроме этого, Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы главы региона от партии «Единая Россия» - представил в Облизбирком документы для регистрации, в том числе 267 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований Новосибирский области.

Напомним, 20 июня Новосибирское региональное отделение «Единой России» на конференции выдвинуло Андрея Травникова кандидатом от партии на выборах губернатора.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на 34-й сессии 8 июня приняли постановление о проведении выборов в единый день голосования 10 сентября. Само голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области назначено на 8, 9 и 10 сентября. В избирком также подали документы бывший зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин («Коммунисты России»), депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ) и владелец крупного ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП).