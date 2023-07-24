Новосибирский турист разбился о камни, упав со скалы на Горном Алтае

Новосибирец разбился о камни возле Катуни. Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Алтай.

Турист из Новосибирска погиб, разбившись о камни — мужчина оступился и упал со скалы в горном Алтае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

— В 9:00 22 июля в МВД поступило сообщение: в 6 километрах от села Чемал погиб человек. Известно, что трагедия произошла при очевидных обстоятельствах — тот оступился с береговой линии высотой 10 метров реки Катунь. Жителю Новосибирска был 41 год, — уточнили в ведомстве.

Бездыханное тело эвакуировали спасатели 5-й пожарной части села Чемал. Для этого задействовали 3 сотрудников, 1 машину и 1 лодку. На месте работали 2 полицейских.

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