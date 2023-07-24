В Новосибирской области браконьера, отказавшегося платить штраф, приговорили к обязательным работам. Фото: Антон ФОКИН

В Новосибирской области мужчину, отказавшегося платить штраф, приговорили к обязательным работам. Известно, что ранее 32-летнего сибиряка оштрафовали за браконьерство.

– Своевременно задолженность мужчина не оплатил, в связи с чем исполнительный документ направили в районное отделение судебных приставов для принудительного взыскания, – говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Приставы проверили имущественное положение должника. Выяснилось, что у него нет имущества и постоянного заработка. Трудоустроиться через центр занятости сибиряк не захотел. В связи с чем, приставы заменили ему наказание на 350 часов обязательных работ.

– Работу должнику назначать в администрации. Вероятно, его отправят подметать улицы, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ ФССП по Новосибирской области.

При этом сумму штрафа, которую не смог оплатить браконьер, в ведомстве не уточнили.

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