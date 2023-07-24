Житель Новосибирской области скончался после укуса гадюки

Житель Доволенского района Новосибирской области скончался после укуса гадюки. Фото: Алиса Богомолова

Житель Доволенского района Новосибирской области скончался после укуса гадюки. Об этом сообщает газета «Сельская правда».

− На сегодняшний день в Доволенскую ЦРБ обратились уже четыре человека после укуса змеи, при этом одного из них из-за позднего обращения спасти не удалось, − говорится в публикации.

Как рассказали КП-Новосибирск в редакции газеты, от укуса гадюки умер мужчина. Ему было около 40 лет. Трагический финал случился из-за того, что сибиряк поздно обратился за медпомощью.

Хирург Доволенской ЦРБ Вячеслав Морозов подчеркнул, что нужно сразу же ехать в больницу после нападения змеи. Надеяться на счастливый случай не стоит.

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