На Ленина начали разбирать цветочные композиции.
Фото: Виктория МИНАЕВА
На улице Ленина в Новосибирске разбирают цветочные композиции фестиваля «Времена года». Напомним, он проходил в дни празднования 130-летия города. По просьбам горожан улицу Ленина оставили пешеходной зоной на месяц.
– Разбирать начали 24 июля, в понедельник, завершат работы 31-го, – сообщила КП-Новосибирск вице-мэр Анна Терешкова. – С 1 августа по Ленина будет открыто движение транспорта.
Работы продлятся до конца июля.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Отметим, цветочная улица стала местом притяжения горожан и гостей Новосибирска. В любое время суток здесь можно было встретить людей, которые фотографировались в локациях. Хотя еще 25 июня цветочные композиции массово начали разбирать: девушки и взрослые женщины собирали огромные букеты и уносили их с собой. Видимо, они решили, что фестиваль цветов закончился вместе с празднованием Дня города. 26 июня стало известно, что флористы решили восстановить разрушенные цветочные декорации на пешеходной улице.
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