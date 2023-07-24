В Новосибирске поймали трех воров: они украли 20 чугунных ливневых решеток рядом с новостройкой

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

21 июля бойцы ГБР-75 оказали помощь в задержании трех человек, похитивших днем ранее 20 чугунных ливневых решеток, установленных вокруг строящегося здания на улице Порт-Артурской. Все задержанные были доставлены в Ленинский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

22 июля в 3.02 ГБР-73 была вызвана в бургерную на улице Геодезической: трое молодых людей без всякой на то причины оскорбили официантку и пригрозили ей применением газового баллончика. Нарушители покинули кафе самостоятельно, как только к месту происшествия прибыла ГБР ГВАРДИИ.

22 июля в 6.26 в кальянную на Красном проспекте вбежал мужчина. Оттолкнув уборщицу, которая была в помещении одна, он спрятался под столом, потом вылез оттуда и улегся на диван, успокоился и заснул. Напуганная женщина вызвала охрану. Прибывшие на вызов «гвардейцы» вывели странного гостя на улицу. Но и там он продолжил прятаться от видимой только ему угрозы. Молодой человек то лез под забор или в кусты, то прятался за деревом. «Гвардейцы» задержали неадеквата и передали его сотрудникам полиции.

22 июля в 12.47 тревожная кнопка была нажата в супермаркете на улице Гоголя. Прибывшим бойцам ГБР-72 в магазине сообщили, что видели, как посетительница спрятала в сумку товары с газетного прилавка. Стражи порядка задержали подозреваемую на выходе из магазина. В сумке у женщины оказались две неоплаченные детские книжки-раскраски. Женщину отпустили после того, как она оплатила их стоимость.

23 июля в 5.22 ГБР-73 вызвали в круглосуточно работающий бар-магазин на улице Пархоменко: одна из посетительниц, находившаяся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, распылила в помещении перцовый газовый баллончик. Все посетители и персонал быстро выбежали на улицу, поэтому во время инцидента никто не пострадал. Бойцы ГБР вывели на улицу и пьяную хулиганку.

А 23 июля в дневное время бойцы ГБР-74 ГВАРДИИ выпроваживали другую, тоже очень пьяную женщину из двора дома № 53 по улице Фрунзе - она пугала детей, игравших на площадке. Этот вызов поступил в дежурную часть АБ ГВАРДИЯ от пользователя услуги «Безопасный двор».