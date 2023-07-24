В Tele2 рассказали, какие развлечения приготовили для новосибирцев этим летом

Площадка «Территория MiXX» от Tele2 работает около кинотеатра «Победа» до 20 августа. Фото: Tele2

Коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» компании Tele2 Максим Соловьев раскрыл журналистам секреты работы площадки «Территория MiXX». Этот городской проект будет работать с 22 июля по 20 августа. 20 июля площадку показали прессе и провели на ней первый мастер-класс по танцам.

На «Территории MiXX» даже проводили мастер-класс по танцам прямо под летним дождем. Фото: Tele2

«Территория MiXX» расположена рядом с главным входом кинотеатра «Победа». Этим летом здесь будут проходить бесплатные тренировки, концерты, мастер-классы, показы фильмов и мультиков. Если хочется научиться валянию, потренироваться в английском, поставить четкий хук справа или потанцевать от души - добро пожаловать. Все это для горожан бесплатно, а расписание мероприятий можно посмотреть на сайте проекта.

Гостей «Территории MiXX» ждут приятные, полезные развлечения и, конечно, музыка. Фото: Tele2

Компания уже проводила необычные городские мероприятия: организовывала фестиваль «ЧестФест», запускала онлайн-парк на набережной, открывала кинопарковку. По словам Максима Соловьева, «Территория MiXX» повторяет идею одного из самых популярных продуктов Tele2 - мультиподписки MiXX, пользователи которой могут выбирать сервисы и скидки исходя из своих предпочтений.

Подписка MiXX от Tele2 работает по принципу конструктора, всего в ней 24 опции. Можно подобрать набор услуг для себя и не платить за то, что вам не интересно. Фитнес-тренировки, дополнительные 50 Гб интернета, образование, скидки в популярные магазины - у подписки MiXX есть бесплатный пробный период: первые 30 дней всеми сервисами можно пользоваться абсолютно бесплатно, чтобы определиться с тем, что вам по вкусу.

Журналистам показали площадку и раскрыли секреты ее работы. Фото: Tele2

Как в подписке MiXX, летняя площадка около кинотеатра «Победа» - это коктейль из полезных и развлекательных событий. Во вторник, 25 июля, горожане смогут побывать на открытой репетиции хора, попасть на DJ-сет, 26 июля - прокачать английский, 27 июля - расслабиться под хиты в лаунджевой и джазовой обработке и посмотреть мультфильм. Неделю завершит музыкальный джем, а в выходные площадка продолжит бурлить яркими мероприятиями.

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