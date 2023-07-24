«За полтора часа – четыре ведра»: новосибирцы после дождей отправились в леса за грибами

После дождей в лесах Новосибирской области повылазили грибы. Фото: Юлия Жильцова / Алеся Слепченко

После дождей в лесах Новосибирской области повылазили грибы. В соцсетях местные жители с радостью делятся фотографиями богатого урожая.

Многие публикуют снимки в группе «Грибы и грибные места НСО». Так, сибирячка Юлия Жильцова рассказала, что собрала большое количество белых грибов.

Грибочки в основном молодые и не червивые. Фото: Юлия Жильцова

− За полтора часа – четыре ведра! В основном молодые и чистые, − написала местная жительница.

В новосибирских лесах много белых грибов. Фото: Юлия Жильцова

В беседе с КП-Новосибирск Юлия отметила, что собирала грибочки в лесу после поворота на Карпысак в Тогучинском районе.

Дары леса во всей красе. Фото: Алеся Слепченко

Другой сибирячке − Алесе Слепченко, повезло не меньше. Грибное место она нашла тоже в Тогучинском районе. На ее фото – несколько ведер с дикоросами. Там и боровики, и подберезовики, и яркие лисички.

Сибирячка собрала несколько ведер грибов. Фото: Алеся Слепченко

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber