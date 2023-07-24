Новосибирские ученые разработали нанокапсулы, которые помогут вылечить рак

Речь идет о нейлоновых нанокапсулах, способных доставить лекарства к опухолям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нанокапсулы, которые помогут вылечить рак, разработали новосибирские ученые совместно с коллегами из Китая. Об этом сообщили в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Речь идет о нейлоновых нанокапсулах, способных доставить лекарства к опухолям. Результаты исследования опубликованы на страницах международного научного журнала Magnetochemistry.

− В основе одних капсул − магнитные наночастицы, что позволяет использовать их в МРТ-диагностике и лечении с помощью локальной гипотермии. Другие полые, и это дает возможность вмещать больше препарата и воздействовать на онкологические новообразования наименее токсично, − говорится в публикации.

Полые капсулы изготовили из полимерного покрытия. В водных условиях они начинают набухать, что высвобождает лекарственные вещества. Емкость у таких капсул достаточно большая – это позволит загрузить внутрь достаточное количество препарата.

Исследователи могут присоединить к оболочке из нейлона лиганд – это молекула, которая будет специфично взаимодействовать с рецепторами онкотрансформированных клеток. Благодаря этому будет осуществляться адресная доставка нанокапсул непосредственно к опухолевым клеткам.

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