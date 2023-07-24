Прокуратура начала проверку из-за нерасселения аварийного дома в Новосибирске

Прокуратура организовала проверку из-за нерасселения аварийного жилья в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аварийный жилой дом по улице Ногина, 10/3 в Новосибирске до сих пор не расселили. Прокуратура организовала проверку по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным 2ГИС, это двухэтажный деревянный дом, построенный в далеком 1913 году. То есть строению около 110 лет.

Вместе со специалистами Государственной жилищной инспекции Новосибирской области прокуратура оценит угрозу для проживания людей в этом доме.

− Будет дана оценка <> необходимости переноса срока его расселения на более ранний и переселения жильцов в маневренный фонд, − отметили в прокуратуре.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на новосибирских чиновников из мэрии возбудили уголовное дело за халатность. Связано это как раз с аварийным домом.

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