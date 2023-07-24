Новосибирцев возмутил парень, спихнувший гору мусора в шахту лифта. Фото: "Моя Первомайка" // стоп-кадр.

Жителей Новосибирска возмутил парень, который спихнул мусор в шахту лифта. Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

– В одной из многоэтажек нашего района молодой человек спихнул в шахту лифта половину содержимого своего порвавшегося мусорного пакета, – написали в паблике «Мля Первомайка».

На кадрах к посту видно, что часть отходов из пакета вывалилась на пол. Парен6ь не растерялся и стал спихивать мусор в отверстие шахты лифта. Убрав основное, он спокойно удалился.

Комментаторы такое свинство осудили:

– А потом вот так тараканы появляются и вонь!

– Ужас какой, – написали в комментариях возмущенные новосибирцы.

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