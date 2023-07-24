Новосибирцев возмутил парень, спихнувший гору мусора в шахту лифта. Фото: "Моя Первомайка" // стоп-кадр.
Жителей Новосибирска возмутил парень, который спихнул мусор в шахту лифта. Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.
– В одной из многоэтажек нашего района молодой человек спихнул в шахту лифта половину содержимого своего порвавшегося мусорного пакета, – написали в паблике «Мля Первомайка».
На кадрах к посту видно, что часть отходов из пакета вывалилась на пол. Парен6ь не растерялся и стал спихивать мусор в отверстие шахты лифта. Убрав основное, он спокойно удалился.
Комментаторы такое свинство осудили:
– А потом вот так тараканы появляются и вонь!
– Ужас какой, – написали в комментариях возмущенные новосибирцы.
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