В Новосибирской области ищут родных пятерых красноармейцев, пропавших без вести в Великую Отечественную войну

Бойцы считались пропавшими без вести. Фото: Поисковый отряд «Воин».

В Смоленской области близ урочища Глубокое нашли захоронение воинов, погибших в Великую Отечественную войну в 1942 году. В братской могиле поисковики обнаружили и 11 медальонов, при восьми из них были записи. Пятеро бойцов оказались из Новосибирской области.

Поисковый отряд «Двина» привел их имена и адреса:

Кузнецов Николай Ефимович, 1918 года рождения, красноармеец, Новосибирская область, Новосибирский район, д. Вернемял (название неразборчиво - Прим.ред.); адрес семьи: Новосибирская область, Новосибирский район, д. Нижние Чемы.

Глазачев Иван Григорьевич, 1922 года рождения, красноармеец, Новосибирская область, Ленинский район, г. Ленинский, с/с Ленинский.

Жильцов Николай Федорович, 1920 года рождения, красноармеец, уроженец Башкирской АССР; адрес: Новосибирская область, г. Прокопьевск.

Брюшков Георгий Петрович, 1922 года рождения, красноармеец, Новосибирская область, г. Новосибирск; отец - Брюшков Петр Степанович, проживающий по адресу г. Новосибирск, ул. Большевистская, д.25.

Крюков Михаил Владимирович, 1922 года рождения, Новосибирская область, Маслянинский район, с. Никоново; отец - Крюков Владимир Ефремович, проживающий по адресу г. Новосибирск, ул. Садовая, д.151 - пропал без вести в апреле 1942 года.

— Все солдаты, согласно донесениям, считаются пропавшими без вести. 9-й бланк медальона направлен на экспертизу. Прочитанные бланки медальонов переданы командиру ПО «Двина», Наумкину А.Н., который непосредственно занимается поиском родственников, — сообщили в группе поискового отряда «Воин».

Ранее стало известно, что в захоронении были медальоны двух братьев: Макаркиных Александра и Николая 1922 года рождения. Выяснилось, что они родом из города Артемовск Красноярского края.

Всего на местах сражений смогли поднять останки 119 красноармейцев, было обнаружено 30 медальонов, из них 13 имеют записи.

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