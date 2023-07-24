«Очень ласковая и тихая»: на заброшенной стройке в Новосибирске нашли мейн-куна

В Новосибирске около заброшенного здания нашли кошечку породы мейн-кун. Фото: предоставлено Еленой

В Новосибирске около заброшенного здания нашли кошечку породы мейн-кун. Пушистой красавице около двух лет.

Публикация появилась в группе «animal_nsk – Новосибирск». Как рассказала зооволонтер Елена, животное нашли 23 июля. Мейн-куна поймали в районе заброшенной стройки по улице Бориса Богаткова.

− Очень ласковая, тихая, боязливая, к лотку приучена, − отметила Елена.

В беседе с КП-Новосибирск зооволонтер рассказала, что у кошки были сломаны зубы – верхние клыки отсутствовали. Мейн-куну быстро нашли новых хозяев.

− Кошечка уже живет в семье. Она в надежных руках и прекрасно себя чувствует. Отдадим ее, только если настоящий хозяин предоставит доказательства, что животное действительно его, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Елена.

Если вы являетесь хозяином кошки или же знаете, у кого она жила, пишите на Вотсап по номеру +7 913 700-75-23 (Елена).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber