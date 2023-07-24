Итоги нацпроекта по росту производительности: в лидерах новосибирское предприятие

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

- Если говорить в целом про реализацию нацпроекта, мы видим, что у предприятий, участвующих в нацпроекте, с опережением растёт производительность труда, фонд оплаты труда. Стимулируем развитие производств, наращиваем темпы импортозамещения. Те мероприятия, которые реализует ФЦК, РЦК, они дают очень понятные результаты и достаточно быстро помогают перестроить процессы, - отметил на пленарном заседании заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

На форуме наградили самые результативные предприятия, а также выбрали победителя в номинации «Лучшее предложение по улучшению». Им стала «Болотнинская гофротара» - один из ведущих производителей гофрокартона и гофроупаковки в Сибирском федеральном округе. Награду получила заместитель директора по качеству Полина Фесикова.

Автором предложения по улучшению стал автоматчик линии Евгений Куликов. Он предложил использовать транспортер (ленточный конвейер) для подачи поддонов на участок укладки готовой продукции. Это позволило полностью устранить остановки для восполнения запасов поддонов, что помогло высвободить 75 минут в смену у сотрудника и сократить время переналадки оборудования в два раза.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

- Всё это увеличило производительность линии переработки на 10% в год, а также облегчило физический труд автоматчика, - говорит директор предприятия Алексей Томилов.

Напомним, что в Новосибирской области нацпроект «Производительность труда» курирует Министерство экономического развития НСО. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 99 новосибирских компаний, к концу 2024 года в проект должно войти более 150 компаний.