Спасатели раскрыли подробности о девочке, свисающей с балкона пятого этажа в Новосибирске

Свисающую с балкона школьницу успели вовремя спасти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели рассказали, почему 12-летняя девочка повисла с балкона пятого этажа в Новосибирске. Инцидент произошел вечером 23 июля в доме по улице Челюскинцев.

В течении пяти минут спасатели уже были на месте. За это время домой вернулась мама девочки, также туда прибыли полицейские. Они успели поднять свисающую с балкона школьницу.

− Как выяснилось, двое детей 2011 года рождения остались дома одни и одна девочка закрыла другую на балконе. Девочка решила перелезть на соседний балкон, но не смогла и повисла, − поделились подробностями в группе «Спасатели МАСС».

К счастью, школьница смогла удержаться и не рухнула вниз, поэтому у этой истории благополучный исход.

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