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НовостиОбщество24 июля 2023 5:22

В городе Оби отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Проезжая часть была разбита
Анастасия ХРОМЫХ
После вмешательства прокуратуры в городе Оби отремонтировали дорогу. Фото: прокуратура НСО

После вмешательства прокуратуры в городе Оби отремонтировали дорогу. Фото: прокуратура НСО

После вмешательства прокуратуры в городе Оби отремонтировали дорогу. Речь идет об участке трассы Р-254 от кольца в сторону микрорайона Геодезия.

Сотрудники ведомства провели проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что проезжая часть находится в плохом состоянии. На ней обнаружили множество выбоин и колеи. Кроме того, верхний слой дорожного полотна активно разрушался.

− Прокурором по фактам выявленных нарушений главе города внесено представление, по результатам рассмотрения которого дорожное полотно приведено в нормативное состояние, − сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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