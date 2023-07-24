«Она пришла с недовольным лицом»: новосибирец, ударивший девушку на пляже, рассказал свою версию конфликта

Новосибирец объяснил, почему ударил девушку на пляже ОбьГЭСа. Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Новосибирска, которого обвинили в нападении на девушку, рассказал свою версию случившегося. Отрицать рукоприкладство он не стал. Объяснил, почему поднял руку на сибирячку.

– В тот день я был на пляже, сидел с девушкой и отдыхал, к нам присоединилась подруга девушки. Она пришла с недовольным лицом. Я пытался как-то отшутиться. Говорил ей шуткой, мол, ты что такая серьезная? На что в ответ был в грубой форме послан. За это я и дал ей подзатыльник, - рассказал КП-Новосибирск новосибирец Александр.

Он уверяет, что настаивал, чтобы девушка вызвала полицию. Но она не стала этого делать.

– Да, я некрасиво себя повел и погорячился, что дал ей подзатыльник, – говорится сибиряк.

Ранее КП-Новосибирск писала версию пострадавшей. Она сообщила, что мужчина был пьян и вел неприятный для всех диалог. Сибирячка жаловалась, что он со всей силы ударил ее по лицу. Новосибирцы рекомендовали пострадавшей снять побои и обратиться в полицию.

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