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НовостиОбщество24 июля 2023 4:57

«Она пришла с недовольным лицом»: новосибирец, ударивший девушку на пляже, рассказал свою версию конфликта

Новосибирец объяснил, почему ударил девушку на пляже ОбьГЭСа
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирец объяснил, почему ударил девушку на пляже ОбьГЭСа.

Новосибирец объяснил, почему ударил девушку на пляже ОбьГЭСа.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Новосибирска, которого обвинили в нападении на девушку, рассказал свою версию случившегося. Отрицать рукоприкладство он не стал. Объяснил, почему поднял руку на сибирячку.

– В тот день я был на пляже, сидел с девушкой и отдыхал, к нам присоединилась подруга девушки. Она пришла с недовольным лицом. Я пытался как-то отшутиться. Говорил ей шуткой, мол, ты что такая серьезная? На что в ответ был в грубой форме послан. За это я и дал ей подзатыльник, - рассказал КП-Новосибирск новосибирец Александр.

Он уверяет, что настаивал, чтобы девушка вызвала полицию. Но она не стала этого делать.

– Да, я некрасиво себя повел и погорячился, что дал ей подзатыльник, – говорится сибиряк.

Ранее КП-Новосибирск писала версию пострадавшей. Она сообщила, что мужчина был пьян и вел неприятный для всех диалог. Сибирячка жаловалась, что он со всей силы ударил ее по лицу. Новосибирцы рекомендовали пострадавшей снять побои и обратиться в полицию.

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