33 жителя Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Стало известно, сколько жителей Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит за неделю. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
– 33 пациента были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, – сообщил Константин Хальзов.
Всего в больницы после укуса клеща обратились 544 жителя Новосибирской области. Известно, что 118 пациентов из них несовершеннолетние.
Ранее КП-Новосибирск писала, в каких районах Новосибирской области больше всего клещей.
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