33 жителя Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, сколько жителей Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит за неделю. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

– 33 пациента были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, – сообщил Константин Хальзов.

Всего в больницы после укуса клеща обратились 544 жителя Новосибирской области. Известно, что 118 пациентов из них несовершеннолетние.

Ранее КП-Новосибирск писала, в каких районах Новосибирской области больше всего клещей.

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