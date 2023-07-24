Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 4:17

33 жителя Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит

Всего 544 сибиряка обратились к медикам после укуса клеща
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
33 жителя Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.

33 жителя Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, сколько жителей Новосибирской области попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит за неделю. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

– 33 пациента были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, – сообщил Константин Хальзов.

Всего в больницы после укуса клеща обратились 544 жителя Новосибирской области. Известно, что 118 пациентов из них несовершеннолетние.

Ранее КП-Новосибирск писала, в каких районах Новосибирской области больше всего клещей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber