В Новосибирске ГАЗель опрокинулась на бок на улице Большевистской

ГАЗель опрокинулась на бок рядом с домом №32/1. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 24 июля, на улице Большевистской произошло ДТП. ГАЗель опрокинулась на бок рядом с домом №32/1, сообщили в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, водитель не пострадал. Авария затруднила движение в сторону центра Новосибирска.

Оказалось, что водитель резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения с иномаркой. Как видно на записи, ГАЗель подрезал серебристый кроссовер. Из-за слишком резкого маневра кузов машины занесло.

Спустя некоторое время грузовой автомобиль поставили на колеса. Какие повреждения он получил – не уточняется.

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