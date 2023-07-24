Прокуратура внесла мэрии представление из-за разбитых дорог и засоренных ливневок. Фото: читатель Владислав // "АСТ-54".
Прокуратура проверила качество дорог в Новосибирске. После чего мэрии внесли представление. Произошло это из-за выявленных в ходе проверки многочисленных нарушений.
– Выявлены повреждения и выбоины в асфальте, отсутствие тротуара и стационарного освещения проезжей части, отсутствие дорожных знаков и разметки, информационных световых секций и прочие нарушения, – говорится в сообщении прокуратуры.
Помимо этого, прокуратура выявила отсутствие и засоренность ливневок. Из-за чего в городе невозможен отвод вод после дождя.
В прокуратуре проконтролируют то, как муниципалитет устранит нарушения.
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