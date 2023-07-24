Уплыла лодка: двое новосибирцев застряли на острове посреди Оби

В Новосибирске двое местных жителей застряли на острове посреди Оби.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске двое местных жителей застряли на острове посреди Оби. Лодка сибиряков уплыла, лишив их возможности вернуться обратно.
В неприятную ситуацию новосибирцы попали 23 июля в Первомайском районе. Им потребовалась помощь спасателей.
− В пути следования к пострадавшим на реке обнаружена лодка. Отбуксирована на остров, передана хозяевам 1976 и 1987 года рождения, − говорится в группе «Спасатели МАСС».
В итоге местные жители самостоятельно вернулись с острова на берег.
Ранее КП-Новосибирск писала, что двое молодых людей переплыли с Бугринского пляжа на остров, а назад вернуться не смогли.
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