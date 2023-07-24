Новосибирцев напугала девочка, свисающая с балкона пятого этажа

В Железнодорожном районе Новосибирска заметили девочку, свисающую с балкона пятого этажа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Железнодорожном районе Новосибирска заметили девочку, свисающую с балкона пятого этажа. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов поступил вечером 23 июля в дом на улице Челюскинцев. В пути следования спасателям передали, что домой вернулась мама школьницы − 12-летней девочки.

− Ребенка затащили на балкон сотрудники отдела полиции. Проведена профилактическая беседа, − отметили в публикации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что девочку-подростка заметили за ограждением Октябрьского моста.

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