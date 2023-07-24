Новосибирцев напугала девочка, свисающая с балкона пятого этажа

В Железнодорожном районе Новосибирска заметили девочку, свисающую с балкона пятого этажа.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Железнодорожном районе Новосибирска заметили девочку, свисающую с балкона пятого этажа. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Вызов поступил вечером 23 июля в дом на улице Челюскинцев. В пути следования спасателям передали, что домой вернулась мама школьницы − 12-летней девочки.
− Ребенка затащили на балкон сотрудники отдела полиции. Проведена профилактическая беседа, − отметили в публикации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что девочку-подростка заметили за ограждением Октябрьского моста.
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