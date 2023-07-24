«Упала и подперла дверь»: в Новосибирске 69-летнюю женщину нашли мертвой в туалете

В Новосибирске спасатели обнаружили труп 69-летней женщины в туалете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске спасатели обнаружили труп 69-летней женщины в туалете. Пенсионерка находилась в квартире по улице Героев Революции в Первомайском районе.

Трагедия произошла ночью в субботу, 22 июля.

− Пожилая женщина упала в туалете, подперла дверь, не отзывается. Доступ обеспечен, − рассказали в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города «ВКонтакте».

Открыв дверь, спасатели увидели пенсионерку без признаков жизни. Тело передали бригаде врачей скорой помощи и родственникам.

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