В Новосибирске девочку-подростка заметили за ограждением Октябрьского моста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Новосибирска напугала девочка, стоявшая за ограждением Октябрьского моста. Очевидцы вызвали на место спасателей.

– Вызов в Ленинский район города поступил днем 23 июля. Девочку 2009 года рождения сопроводили в аварийно-спасательный автомобиль. Также со школьницей провели профилактическую беседу, – сообщили в МАСС.

Девочку-подростка передали сотрудникам полиции, а также бригаде медиков скорой помощи. Правоохранители установят, по каким причинам ребенок оказался за ограждением.

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