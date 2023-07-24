В Новосибирске девочку-подростка заметили за ограждением Октябрьского моста.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителей Новосибирска напугала девочка, стоявшая за ограждением Октябрьского моста. Очевидцы вызвали на место спасателей.
– Вызов в Ленинский район города поступил днем 23 июля. Девочку 2009 года рождения сопроводили в аварийно-спасательный автомобиль. Также со школьницей провели профилактическую беседу, – сообщили в МАСС.
Девочку-подростка передали сотрудникам полиции, а также бригаде медиков скорой помощи. Правоохранители установят, по каким причинам ребенок оказался за ограждением.
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