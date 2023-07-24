«У них тут пир»: жители Новосибирска пожаловались на крыс в центре города

Жителей Новосибирска возмутило нашествие крыс в самом центре города.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Новосибирска возмутило нашествие крыс в самом центре города. Грызунов, спокойно бегающих у мусорного контейнера, заметили на пересечении улиц Советской и Державина.
Публикация появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». На записи можно насчитать как минимум трех крыс – одна из них перебежала через дорогу и направилась к заваленной отходами площадке.
− У них тут пир! Да, неприятное местечко…, − эмоционально отреагировал автор видео.
Причем крыс не смущают ни проезжающие мимо машины, ни «оператор», снимавший их. В комментариях местные жители отметили, что такая картина наблюдается во многих местах в городе.
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