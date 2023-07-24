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НовостиОбщество23 июля 2023 22:17

«Дым от общепита, мусор и драки»: новосибирцы пожаловались Бастрыкину на ситуацию около Хилокского рынка

Новосибирцы пожаловались Бастрыкину на ситуацию около Хилокского рынка
Галина СИМОНОВА
Новосибирцы пожаловались главе Следственного комитета на ситуацию около Хилокского рынка.

Новосибирцы пожаловались главе Следственного комитета на ситуацию около Хилокского рынка.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирцы пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на ситуацию около Хилокского рынка. Сибиряков возмущает дым от заведений общепита, мусор и драки.

— Оставлено видеообращение жительницы Новосибирска о непринятии мер к обеспечению общественного порядка в Хилокском районе. Дым от мест общественного питания постоянно попадает на территорию расположенной поблизости школы, негативно влияя на здоровье несовершеннолетних, — сообщили в Информационном центре СК России. — Также сообщается, что мигранты часто устраивают массовые драки на улицах, организуются нелегальные торговые точки и свалки мусора. Продолжает функционировать рынок, расположенный в санитарной зоне кладбища.

Новосибирские следователи возбудили по данному факту несколько уголовных дел. Глава СКР потребовал доложить ему о результатах их расследования.

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