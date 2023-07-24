«Дым от общепита, мусор и драки»: новосибирцы пожаловались Бастрыкину на ситуацию около Хилокского рынка

Новосибирцы пожаловались главе Следственного комитета на ситуацию около Хилокского рынка. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирцы пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на ситуацию около Хилокского рынка. Сибиряков возмущает дым от заведений общепита, мусор и драки.

— Оставлено видеообращение жительницы Новосибирска о непринятии мер к обеспечению общественного порядка в Хилокском районе. Дым от мест общественного питания постоянно попадает на территорию расположенной поблизости школы, негативно влияя на здоровье несовершеннолетних, — сообщили в Информационном центре СК России. — Также сообщается, что мигранты часто устраивают массовые драки на улицах, организуются нелегальные торговые точки и свалки мусора. Продолжает функционировать рынок, расположенный в санитарной зоне кладбища.

Новосибирские следователи возбудили по данному факту несколько уголовных дел. Глава СКР потребовал доложить ему о результатах их расследования.

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