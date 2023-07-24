В Новосибирске двое мужчин закупились алкоголем с карты школьницы: их ищет полиция

Мужчины отправились в магазин с картой школьницы. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске двое мужчин нашли на улице банковскую карту и вместо того, чтобы отнести находку в полицию, решили воспользоваться ею. Они отправились с ней в несколько магазинов Ленинского района, где потратили больше 3 тысяч рублей. Оказалось, что карточка принадлежала 16-летней девочке.

— Устанавливается местонахождение двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщили в областном МВД.

Всех, кто знает что-нибудь о мужчинах, попавших на камеру наблюдения или о том, где они сейчас могут находиться, просьба сообщить в полицию по телефонам 2326479, 2326471, 2321718.

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