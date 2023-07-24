В Новосибирске на улице Фабричной перевернулась иномарка

В Новосибирске на улице Фабричной случилось крупное ДТП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске на улице Фабричной случилось крупное ДТП. Авария произошла в ночь на 23 июля. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

— В ночь на 23 июля в 2:10 произошло ДТП в районе Фабричной, 55/4. Виновник скрылся с места аварии, даже не остановившись, не говоря о помощи пострадавшему, который был доставлен в больницу с различными травмами, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"

На кадрах с места аварии видно, что одна из машин перевернулась на бок. Сейчас пострадавшая сторона ищет очевидцев ДТП. Если вы проезжали мимо и видели момент аварии, сообщите об этом по номеру редакции 8-923-145-11-03.

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