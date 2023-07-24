Дождливо, но тепло: понедельник в Новосибирске начнется с ливня

Сегодня опять будет дождливо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на этой неделе погода будет дождливой, но теплой. Синоптики обещают ночью 24 июля +15…+17 градусов, днем — +25…+27.

— Будет переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, местами гроза, днем преимущественно без осадков. Южный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области температура ночью будет +14…+19 градусов, местами будет холоднее, до +8. А днем довольно жарко, +23...+28. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.

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