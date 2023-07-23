Кричал «Облава!»: буйный новосибирец разорвал свой паспорт в поезде и выбросил его в окно

Предположительно, мужчина был под действием наркотиков. Фото: УТ МВД РФ по УФО / Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В поезд, едущий из Нового Уренгоя в Казань, сел странный пассажир. Он грубо ругался матом, а в конец еще и разорвал свои документы.

— Инцидент случился на станции Ноябрьск-2. Мужчина, предположительно, находился под действием наркотиков. Он выражался нецензурной бранью, а затем и вовсе с криками «Облава!» побежал на переходную площадку между вагонами, где разорвал свой паспорт и выбросил его в окно. Начальник поезда принял решение отказать буйному пассажиру в дальнейшем проезде, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Дебоширом оказался 25-летний новосибирец, работающий на вахте охранником в одной из нефтедобывающих компаний в Когалыме. За хулиганство и порчу документов на него составили административные протоколы. Кроме того, у него взяли для анализа образцы крови. Если подтвердится, что он принял наркотики, его привлекут еще по одной административной статье.

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