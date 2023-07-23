В Новосибирске сестры-близняшки из ДНР получили российские паспорта

Сестрам-близняшкам Алине и Валерии из Донецкой Народной Республики вручили паспорта России.
В Новосибирске двум сестрам-близняшкам Алине и Валерии из Донецкой Народной Республики вручили паспорта России. Они обратились в отдел МВД с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
— Сотрудники полиции рассказали участницам церемонии о правах и свободах человека и гражданина. После этого новые граждане нашей страны поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать её культуру, историю и традиции, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Теперь девушки являются полноправными гражданками Российской Федерации.
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