Там жили неандертальцы: в Новосибирске создали виртуальный 3D-тур в пещеру Цагаан-Агуй и грот Тешик-Таш

По виртуальным пещерам и ущельям можно «гулять» с помощью клавиш. Фото: скриншот с сайта 3darcheology.ru
Новосибирские археологи создали новый виртуальный 3D тур по местам раскопок. Любители путешествий и загадок доисторической жизни смогут отправиться в путь ко гроту Тешик-Таш и пещере Цагаан-Агуй, не выходя из дома.
На карте можно выбрать место, куда отправиться. Фото: скриншот с сайта 3darcheology.ru
— В конце 1930-х в гроте Тешик-Таш в Узбекистане экспедиция Алексея Окладникова нашла захоронение неандертальского ребенка, жившего 30-40 тысяч лет назад. А монгольская пещера Цагаан-Агуй полна останков вымершей фауны, изделий из кости и камня, — сообщили на сайте центра «Новая Археология».
Специалисты по виртуальной реальности собирают множество панорам, из которых затем и создается виртуальное путешествие. Фото: скриншот с сайта 3darcheology.ru
Виртуальное путешествие подготовила команда Института археологии и этнографии СО РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках федеральной программы «Популяризация науки и технологий».
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