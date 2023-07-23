«Машину отбросило в столб»: в Новосибирской области мужчина погиб в жестком ДТП

В Искитимском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Искитимском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла на трассе Р-256 утром в воскресенье, 23 июля.

— Около 7 часов утра 38-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» на 57 км автодороги Р-256, ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В какой-то момент он нахал на препятствие, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Митцубиси Оутлэндер». «Митсубиси», в свою очередь, отбросило на фонарный столб, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

40-летний пассажир "Тойоты" погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В ДТП пострадал водитель «Тойоты», а его 40-летний пассажир скончался на месте. Полиция проводит проверку по данному факту.

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