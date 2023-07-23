Прокуратура начала проверку после того, как женщина рассекла лицо, выходя из автобуса в Новосибирске

Прокуратура начала проверку после того, как женщина рассекла себе лицо, выходя из автобуса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как женщина рассекла себе лицо, выходя из автобуса №38. Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, на остановке «Рассветная». О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.
— Прокуратурой будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров, — сообщили в ведомстве.
Напомним, по словам очевидцев, водитель автобуса начал движение раньше, чем женщина успела выйти, и она упала. На помощь ей поспешили только неравнодушные прохожие.
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