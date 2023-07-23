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НовостиПроисшествия23 июля 2023 13:41

Прокуратура начала проверку после того, как женщина рассекла лицо, выходя из автобуса в Новосибирске

Ведомство оценит соблюдение перевозчиком правил безопасности
Галина СИМОНОВА
Прокуратура начала проверку после того, как женщина рассекла себе лицо, выходя из автобуса.

Прокуратура начала проверку после того, как женщина рассекла себе лицо, выходя из автобуса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как женщина рассекла себе лицо, выходя из автобуса №38. Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, на остановке «Рассветная». О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

— Прокуратурой будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров, — сообщили в ведомстве.

Напомним, по словам очевидцев, водитель автобуса начал движение раньше, чем женщина успела выйти, и она упала. На помощь ей поспешили только неравнодушные прохожие.

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