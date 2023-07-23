Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП

При движении в сторону Новосибирска образовалась многокилометровая пробка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Бердском шоссе днем в воскресенье, 23 июля, при движении в сторону Новосибирска образовалась многокилометровая пробка. Причина — массовое ДТП.

— Более 7 километров пробки ожидают всех, кто возвращается в Новосибирск со стороны Бердска — многокилометровая пробка образовалась из-за массового ДТП в районе Нового посёлка. Там столкнулись не менее 8 автомобилей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Судя по данным портала «Яндекс. Карты» загруженность большого участка Бердского шоссе до сих пор составляет 9 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер