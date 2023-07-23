В Новосибирске пятеро человек устроили драку под окнами

Драка произошла 22 июля.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Первомайском районе Новосибирска возле дома №22/6 по улице Твардовского подрались пятеро человек. Произошло это вечером 22 июля.
— В отдел полиции пять человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, также устанавливают иные участники конфликта. Полицейскими будут изъяты камеры, запечатлевшие момент драки. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, 22 июля также произошла массовая драка возле диско-бара «Синий иней». На одного из участников драки налетели сразу трое. Один из ударов его отправил в нокаут.
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