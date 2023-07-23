Юная гимнастка из Новосибирска победила на турнире по спортивной аэробике в Южной Корее

Арина Бризицкая стала победительницей турнира в Сеуле. Фото: кадр из выступления.

Воспитанница спортшколы «Энергия» в Новосибирске Арина Бризицкая заняла первое место на крупнейшем международном виртуальном турнире по спортивной аэробике. Она стала сильнейшей среди 42 участниц, которые выступали в категории 9-11 лет.

— Как рассказала тренер девочки Марина Улыбина, в соревнованиях, проходивших в Сеуле 21-22 июля, участвовали более 30 стран. Обидно, что на награждении по известным причинам не прозвучал гимн и не поднимался флаг России. Арина в Сеуле выступала под флагом Федерации RGF (Russian Gymnastics Federation), — сообщает «Навигатор».

Арина выступала под флагом Федерации RGF (Russian Gymnastics Federation).

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