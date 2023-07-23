Рейс из Иркутска в Новосибирск отменили из-за технической неисправности

Рейс до Новосибирска отменили из-за неисправности. Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутске отменили рейс в Новосибирск из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

— Предварительно установлено, что утром 22 июля в ходе предполетного осмотра воздушного судна Embraer 170, следовавшего рейсом «Иркутск-Новосибирск» был обрыв двух вспомогательных тяг в левом крыле. Рейс отменен. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Иркутский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.

Напомним, ранее самолет приземлился в Иркутске с разрушенной механизацией крыла.

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