В Новосибирской области на треть выросло число уголовных дел о коррупции

Число коррупционных преступлений выросло на 36,2%. Фото: Анастасия Осипова

С января по май 2023 года Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил 124 уголовных дела по факту коррупции. Это на 36,2% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ведомство.

— К уголовной ответственности привлекались высокопоставленные должностные лица муниципальных органов в сфере нацпроектов. А также 10 лиц с особым правовым статусом: депутаты, руководители предприятий и так далее, — пояснил и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против власти в сфере экономики Сергей Ларионов.

Самым ярким случаем стало дело бывшего депутата новосибирского Заксобрания Александра Морозова. Он получил от государства субсидию на 41 миллион рублей. Часть выделенной суммы ушла по назначению, на строительство цеха по производству мясной продукции, а около 19 миллионов Морозов присвоил себе.

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