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НовостиОбщество23 июля 2023 7:03

Жара под +27 и грозы придут в Новосибирск в последнюю неделю июля

Согласно прогнозам, дожди будут идти почти каждый день
Надежда РЫЖКИНА
Следующая неделя будет хоть и дождливой, но теплой.

Следующая неделя будет хоть и дождливой, но теплой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в последнюю неделю июля будет хоть и тепло, но очень дождливо. Так, по прогнозу сервиса Gismeteo с 24 по 31 июля будут идти почти каждый день. Только в понедельник синоптики обещают небольшую облачность без осадков, а в четверг — ясное небо. Температура при этом будет оставаться высокой, от +23 до +27 градусов днем.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, всю неделю будет очень жарко, +27…+28 днем. При этом 25 и 26 июля будут солнечными днями, а дождь будет идти во все остальные даты.

А вот «Яндекс.Погода» не прогнозирует никаких осадков. До данным этого сервиса, всю неделю небо будет закрыто облаками, но не упадет ни капли. Температура будет тоже высокая, +23…+26 градусов.

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