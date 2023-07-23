Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о халатности чиновников мэрии в Новосибирске

Жильцов дома должны были расселить еще в 2019 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Новосибирске. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

— В доме на улице Ногина, признанном аварийным в 2019 году, нет канализации и горячего водоснабжения, обрушаются потолки, на стенах трещины. Управляющая компания от обслуживания дома отказалась. До настоящего времени жилье для переселения в маневренный фонд гражданам не предоставлено. Расселение дома запланировано лишь на 2026 год, — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами. Сейчас идет расследование. Следователи дадут оценку действиям чиновников и вынесут решение.

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